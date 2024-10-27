У британського виробника сиру викрали 22 тонни продукції

Британський виробник сирів Neal's Yard Dairy заявив, що шахраї викрали в нього 22 тонни сиру чеддер, загальна вартість якого становить 300 тис. фунтів стерлінгів. Виготовлення цього сиру тривало понад три роки. Про це повідомляє BBC News та The Guardian.

Зазначається, що замовлення на 22 тонни сиру зробив шахрай, який представився французьким дистриб’ютором. Виробник сирів Neal's Yard Dairy поставив шахраям 950 пакунків із крафтовими сирами: органічний чеддер Hafod Welsh, чеддер Westcombe та чеддер Pitchfork. У компанії кажуть, що ці сири були відзначені нагородами і є дуже популярними серед поціновувачів. Вони коштують від 7 до 12 фунтів стерлінгів за шматочок 250-300 г, а їхнє виготовлення тривало понад три роки. Однак гроші за замовлення так і не були сплачені. Зухвале шахрайство викликало резонанс серед сироробів.

«Світ ремісничого сиру – це місце, де довіра глибоко вкоренилася в усіх угодах. Це світ, де слово – запорука успіху. Можливо, це і призвело компанію до невдач, але ступінь довіри, яка існує в нашій невеликій індустрії загалом, значною мірою зумовлена етикою засновників Neal's Yard Dairy», – сказав власник ферми, де виготовляється чеддер Hafod Welsh Патрік Холден.

Зазначається, що попри фінансові втрати компанія Neal's Yard Dairy повністю розрахувалась із постачальниками. Справу розслідує поліція Лондона, але поки що за підозрою у шахрайстві нікого не затримали.

На крадіжку продукції відреагував відомий англійський шеф-кухар та ресторатор Джеймс Олівер. Він зазначив, що крадіжка у таких великих обсягах може негативно вплинути на ринок крафтового сиру.

«Neal's Yard Dairy стала жертвою зухвалого пограбування епічних масштабів [...] Любителям сиру раджу остерігатися підозріло великої кількості преміального чеддеру на чорному ринку. Пам’ятайте: якщо угода здається занадто гарною, щоб бути правдою, це, ймовірно, так! Давайте знайдемо цих викрадачів сиру», – написав Джеймс Олівер в Instagram.

The Times пише, що сировари вважають, що крадіжку сиру могли організувати контрабандисти, які в обхід санкцій постачають продукцію до Росії.

«У Росії існує високий попит на елітну їжу, тому що немає законних способів отримати її», – цитує The Times співвласницю Neal's Yard Сару Стюарт.

Як зазначає The Times, у 2014 році Росія заборонила імпорт певних продуктів з ЄС у відповідь на санкції за анексію Криму, але серед росіян все одно зберігається попит на імпортну їжу.