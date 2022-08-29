Реалізувати проект допоміг меценат й бізнесмен Говард Баффет.

Олена Зеленська відвідала Бучу на Київщині, де взяла участь у презентації проекту нового підприємства – фабрики-кухні. Це відновлення ініціативи дружини президента з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.

За словами Олени Зеленської, завдяки першій у країні фабриці-кухні здорове харчування отримають учні постраждалої Бучанської та сусідніх громад – Бородянки та Немішаєвого. Загалом тут можна буде готувати до 10 тис. порцій на день, що дозволить забезпечувати харчуванням понад 30 шкіл Бучанської, Бородянської, Немішаївської громад.

«Буча. Важко висловити всі емоції, які відчуваєш тут. Як і для кожного українця, для мене це місце невимовного болю за закатованими Росією співвітчизниками. Та водночас Буча жива! Вона відновиться й буде не лише місцем пам’яті про російські злочини, а й місцем нового повноцінного життя. Тому саме тут починаємо реалізацію великого проекту – «Фабрика-кухня», – розповіла Олена Зеленська.

Фото Олени Зеленської

Проект є частиною реформи шкільного харчування, яку почали впроваджувати ще до повномасштабного вторгнення та яка була перервана через напад Росії. В її межах планувалося будівництво великих підприємств, які забезпечуватимуть харчуванням десятки навчальних закладів.

«Зараз ми розпочинаємо навчальний рік. Це те, чого дуже не хоче агресор – щоб наші діти навчалися й мали нормальне життя. Але вони обов’язково здобуватимуть знання», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також розповіла, що реалізувати проект допоміг меценат й бізнесмен Говард Баффет.

«Він особисто сказав мені, що хоче брати участь у відновленні України. Закликаю до цього й інших потенціальних доброчинців: відновлення вже почалося, долучайтеся! І нормальне харчування для наших дітей – одна з найважливіших його складових», – зазначила Олена Зеленська.