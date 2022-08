Мета проекту «Закриті очі» — – скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільних за 2014-2022 роки

В Україні створять мартиролог жертв війни з Росією. У неділю, 21 серпня, у Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму Олена Зеленська розповіла деталі проекту «Закриті очі», який присвячений українцям, які загинули під час російсько-української війни у 2014-2022 роках

«Сьогодні світ з ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. Україна також. Бо постійні бомбардування росією наших мирних міст та сіл, прицільні обстріли торгових центрів, лікарень та шкіл, катування і вбивства на окупованих територіях — є ніщо інше, як тероризм», – написала Зеленська у Telegram.

Олена Зеленська розповіла, що автори проекту «Закриті очі» планують скласти повний список жертв російсько-української війни серед цивільного населення, щоби зберегти пам’ять про загиблих українців. За її словами, нині вже внесено понад дві тисячі імен.

«Кожне ім’я містить невимовний біль. “Загинула разом із сином Владиком під час обстрілу”, “загинув від мінометного обстрілу у власному дворі”, “викрадений з дому і розстріляний”. Жах, коли бачиш три однакові прізвища підряд, розумієш: загинула уся сім’я», – зазначила Зеленська.

За її словами, у мартиролозі також можна додати інформацію про загиблу людину.

«Це важливо не лише для збереження пам’яті – свідчення про таку кількість жертв допоможуть нам досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала росію державою-спонсором тероризму», – пояснила Зеленська.

Вона зазначила, що «існує багато визначень тероризму, однак, насамперед, — це вбивство невинних людей, аби залякати решту суспільства чи спільноти». На її думку, це саме те, що постійно робить Росія.

Проект «Закриті очі» запустив 16 серпня меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Мета — скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення за 2014-2022 роки. Команда проекту об’єднала науковців, які прагнуть вшанувати пам’ять про загиблих і розповісти світу про геноцид, який РФ влаштувала проти українців. Куратори проекту закликають долучатися до нього та ділитися інформацією про загиблих українців, обставини смертей та історіями життя.

До слова, проект вже встиг отримати премію однієї з найпрестижніших нагород у сфері комунікаційного дизайну Red Dot Award: Brands & Communication Design 2022. Проект отримав найвищу відзнаку Best of the Best у категорії «Соціальна кампанія».

Мартиролог (від грец. μάρτυς – свідок; грец. μαρτύριον – доказ) — список визнаних мучеників, імена яких наводяться в календарному порядку відповідно до дати їх мучеництва (тобто «днями народження» до нового життя). В публіцистиці це слово часто використовується для позначення переліку осіб, які зазнали переслідувань або страждань, а також переліку пережитих кимось страждань, фактів переслідування тощо.