на місці вибуху в Бучі працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники

Уранці понеділка, 23 березня, біля багатоквартирного будинку в Бучі Київської області вибухнув невідомий предмет. Про це повідомили поліція Київщини та начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За інформацією поліцейських, о 5:35 до них на лінію зателефонувала жительки Бучі, яка повідомила про вибух на вулиці. Вибухова хвиля пошкодила вікна в її будинку.

Коли поліцейські прибули на місце події, поруч пролунав ще один вибух невідомого предмета. Унаслідок цього двоє правоохоронців зазнали поранень.

«Постраждалих госпіталізовано, за попередньою інформацією їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає», – написав Микола Калашник.

Начальник ОВА зазначив, що надалі правоохоронці проходитимуть амбулаторне лікування.

Наразі на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Територію перевіряють на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Оновлено о 13:20. Поліція та СБУ затримали 21-річного чоловіка, причетного до теракту в Бучі.

Затриманий розповів правоохоронцям, що його нібито шантажував невідомий чоловік, з яким він грав у комп’ютерну гру. Новий знайомий заявляв, що нібито веде спостереження за мамою підозрюваного з дрону, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку.

За цим фактом СБУ розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, унаслідок теракту у Львові 22 лютого загинула патрульна Вікторія Шпилька та військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський, ще 25 людей отримали травми.

Після аналізу теракту правоохоронці виявили власні помилки та змінили алгоритм реагування поліцейських під час виїзду на виклик.