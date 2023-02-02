На індусів складуть протоколи за спробу незаконного перетину кордону

Закарпатські прикордонники затримали у чагарниках біля Угорщини трьох студентів з Індії. Нелегалів виявили за кілька десятків метрів до межі між країнами. Як виявилося, йти в обхід пункту пропуску студентам порадили місцеві мешканці, заявивши, що угорські прикордонники просто їх повернуть назад. Студенти залишили свої речі на вокзалі та пішли через чагарники до кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався поблизу Чопа у середу, 1 лютого. Групу нелегалів затримали всього за кілька десятків метрів до Угорщини. Затримані виявилися громадянами Індії, студентами, які навчалися в Одесі та мали офіційні дозволи на проживання в Україні.

«Іноземці прибули в Україну законно та навчалися в одному з вишів Одещини. Спершу вони вирішили поїхати за кордон потягом. Однак, за словами затриманих, місцеві повідомили їм, що угорські прикордонники, швидше за все, відмовлять їм у пропуску, тому залишивши на вокзалі свої речі, пішли «зеленим» кордоном», – йдеться у повідомленні.

Усіх трьох студентів доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення обставин справи, на них складуть протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Суму штрафу для іноземців вирішить суд.