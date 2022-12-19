На Рівненщині в частині шкіл призупинили навчання через високу захворюваність на грип та застуду. Йдеться про школи у Зарічненській, Острозькій та Вараській громадах. Зазначимо, що серед хворих часто фіксують випадки грипу типу А.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної військової адміністрації, за минулий тиждень у області на грип та застуду захворіли понад 12 тис. мешканців. Це на 3,2 тис. випадків більше, ніж за попередній тиждень. Найчастіше хворіють діти.

«Наразі частка лабораторно підтверджених випадків грипу А становить 32% в сумарній кількості від усіх проведених досліджень на грип та ГРІ, при цьому питома вага COVID-19 становить 6%», – повідомляють у обласній адміністрації.

Відтак у зв'язку з високою захворюваністю комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відправити на карантин декілька шкіл області. Йдеться про сім шкіл у Острозькій громаді, сім шкіл у Зарічненській громаді та всі навчальні заклади у Вараській громаді. Крім цього, впровадили щоденний моніторинг стану захворюваності серед школярів.

Мер Вараша Олександр Мензул додав, що у школи міста переходять на онлайн-навчання. Також у Вараські громаді обмежують проведення масових заходів з великим скупченням людей.