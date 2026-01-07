Тролейбуси не їздитимуть на мікрорайоні «Сонячний»

У середу, 7 січня, у Тернополі від електроенергії відключили частину лінії комунального електротранспорту, що проходить через спальний мікрорайон «Сонячний». Про призупинення руху тролейбусів повідомили в Тернопільській міській раді.

Міська влада також зазначила, що така ситуація склалася через відключення електроенергії і пообіцяла відновити рух електротранспорту з 16:00 7 січня. Також в повідомленні вказано, що автобусні маршрути курсують за звичним графіком. Однак комунальники просять пасажирів заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати можливі ускладнення в русі транспорту.

Додамо, що у Львові 7 січня склалася подібна ситуація. Як йдеться в повідомленні, уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак комунальний транспорт, а саме трамваї та тролейбуси, а також лікарні міста працюватимуть за погодинним графіком відключень.

Додамо, що за даними АТ «Тернопільобленерго» практично весь мікрорайон «Сонячний» за графіком погодинного вимкнення електрики був знеструмлений з 12:30 до 16:00. Вулиці мікрорайону належать до підчерги відключень 5.2.

Наразі невідомо, чи електричний транспорт Тернополя зупинятиме рух 8 січня.