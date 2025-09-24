Поруч з вантажівкою BMW, з якої українці стріляли

Суд у чеському місті Плзень визнав винними двох українців у стрілянині з рогатки у вікно вантажівки під час руху на автомагістралі. Двом чоловікам присудили умовний термін.

Як повідомляє Громадське радіо, посилаючись на Novinky.cz, подія сталася 27 січня неподалік села Розвадова. За даними слідства, 39-річний Віктор Рікель, керуючи BMW, здійснював маневри, які сприяли аварії, а його пасажир – 28-річний Володимир Біликівський – через відкрите вікно нібито поцілив із рогатки у скло фури. Завдяки тому, що водій вантажівки зумів виїхати на аварійну смугу, ДТП вдалося уникнути.

Суд призначив обом українцям по три роки умовного строку. Рікель отримав три роки умовного терміну з відстрочкою покарання на чотири роки, а також заборону на керування транспортними засобами на той самий термін. Біликівському присудили чотири роки випробувального терміну. У свою чергу прокуратура наполягала на реальному позбавленні волі через можливу загрозу масової ДТП.

Обидва чоловіки свою провину заперечили. Біликівський заявив, що він лише показав водію вантажівки жест рукою, а не стріляв із рогатки. Однак вирішальним доказом став запис відеореєстратора з іншого автомобіля.

«Видно, що він витягнув руку з відчиненого вікна. І видно рух предмета, який разюче схожий на рогатку, є ремені від рогатки. Потім видно рух ременів, що свідчить про стрілянину. А потім з вантажівки падає скло», – зазначив суддя Вацлав Буріч.

Під час засідання Біликівський також натякнув на упередженість: «Просто тому, що ми українці. Коли вони цього не знали, вони свідчили в один спосіб, коли медіа поширювали, що ми українці, вони свідчили інакше».

Суддя ці аргументи відкинув. «Єдине, що мене цікавило, це зміст матеріалів справи та подання доказів. Якби це були марсіани, я б ухвалив таке ж рішення».

На вирок можна подати апеляцію.