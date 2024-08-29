Володимир Ґерґель (праворуч) під час відкриття громадського центру «Розтили»

Прокуратура Чехії висунула звинувачення засновнику фонду Help Ukraine Володимиру Ґерґелю в розкраданні дотації, призначеної на інтеграцію українських біженців. Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє чеський мовник ČT24.

У квітні 2022 року Ґерґель відкрив громадський центр «Розтили» для інтеграції українських біженців та їхніх дітей. На його функціонування фонд отримав два гранти від чеського Міністерства освіти на суму 20 млн чеських крон (близько 887 тис. доларів). Умовою гранту було те, що участь дітей в адаптаційній групі буде безплатною.

Однак, як з'ясував чеський мовник, фонд збирав грошові внески від батьків дітей та кілька місяців не платив зарплати своїм співробітникам. Після того, як фонд отримав перший грант у розмірі 15 млн чеських крон, Ґерґель переказав приблизно 2 млн чеських крон на рахунок своєї матері. Згодом він зняв ще 6 млн готівки з рахунку фонду і придбав квартиру у празькому районі Бранік за 8 млн чеських крон. Окрім того, журналісти виявили, що фонд може бути причетний до відмивання коштів з Російської Федерації.

У межах розслідування поліції вдалося заарештувати активи на суму щонайменше 12 млн чеських крон, зокрема частку в житловому кооперативі. Навесні цього року поліція подала клопотання про пред'явлення обвинувачення, яке прокурор задовольнив на початку серпня. Таким чином, рішення у справі прийматиме суд. Прессекретар прокуратури Праги Алеш Цимбал додав, що Володимиру Ґерґелю загрожує тюремне ув'язнення на термін до 10 років.

Нагадаємо, у Чехії нещодавно розгорівся скандал щодо нібито переплати за боєприпаси, що закуповуються для України. За словами чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн євро, через що вдалось закупити приблизно на 20 тис. штук менше боєприпасів. Окрім того, потенційна угода про закупівлю нових боєприпасів може бути також суттєво завищеною. У Міноборони Чехії на закиди Вагенкнехта заявили, що всі процедури по закупівлях боєприпасів відбуваються прозоро. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що боєприпаси, які постачаються Україні в рамках реалізації «чеської ініціативи», закуповуються за актуальними ринковими цінами.