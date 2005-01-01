У Чернігівській області на людей напала вовчиця, є постраждалі

Агресивну тварину довелося застрелити

На жителів одного з населених пунктів Коропського району Чернігівської області напала вовчиця, є постраждалі. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Чернігівської області.

Згідно з оперативною інформацією, у Коропському районі стався напад вовчиці на жителів населеного пункту. «Вовчицю, а також собаку і кота, що контактували з нею, знищено. З трупа вовчиці відібрано матеріал і направлено на дослідження до Чернігівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини Держпродспоживслужби», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всі постраждалі отримують кваліфіковану допомогу лікарів, триває дезінфекція місць контакту вовчиці з навколишнім середовищем. У найкоротші терміни за необхідності будуть зроблені щеплення домашнім собакам і кішкам.

Наразі триває дослідження і ситуація перебуває на контролі в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

У повідомленні не зазначили кількості постраждалих людей.