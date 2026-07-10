Тариф не переглядали з 2023 року

У Чернівцях підвищили тариф за абонентське обслуговування, яке надає комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго». З 1 липня тариф зрісла майже вдвічі. Платіжки з оновленими розрахунками споживачам прийдуть вже в серпні.

Про подорожчання абонплати з 1 липня повідомили на сайті КП «Чернівцітеплокомуненерго». Раніше споживачі платили 15,91 грн на місяць – якщо в будинку не встановлені загальнобудинкові лічильники тепла. Якщо такі лічильники є, то за їх обслуговування і заміну КП нараховувало більший тариф – у розмірі 28,66 грн за місяць.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нові тарифи становитимуть:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

25,68 грн на місяць (з ПДВ) без урахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії;

на місяць (з ПДВ) без урахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії; 41,68 грн на місяць (з ПДВ) з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача).

За даними КП «Чернівцітеплокомуненерго», вартість абонплати у місті не переглядали з 2023 року. Через подорожчання електрики та зростання мінімальної зарплатні влада вирішила змінити тарифи.

Додамо, що плата за абонентське обслуговування має фіксований розмір у розрахунку на одного абонента в місяць та сплачується щомісяця. Розмір оплати не залежить від кількості спожитих комунальних послуг.