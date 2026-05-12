Акцент року – «Вишиванка як шлях до себе»

У Чернівцях оприлюднили програму подій, присвячених 20 річниці відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Це свято започаткували у 2006 році в стінах Чернівецького національного університету. Цьогоріч воно поєднає вшанування пам’яті захисників, благодійні ініціативи та презентації мистецьких проєктів.

Головний акцент ювілейного року – «Вишиванка як шлях до себе». Організатори хочуть показати, що традиційна сорочка є не лише елементом гардероба, а й живим зв’язком поколінь та оберегом, який допомагає вистояти у найважчі часи.

Програма заходів у Чернівцях:

09:00 – Хвилина мовчання . Громада у вишиванках збереться на Центральній площі для вшанування пам’яті полеглих героїв. Це момент єднання та глибокої вдячності тим, хто захищає наше право носити вишиванку;

10:00 – акція «Вишита стрічка пам'яті» . На Алеї Слави (вул. Воробкевича) спільно з ГО «Меморіал» відбудеться пам'ятний захід, присвячений воїнам, які віддали життя за Україну;

11:00 – акція «Народжені у вишиванках» . У пологовому будинку №2 (вул. Рівненська, 8) немовлята отримають свої перші сорочки-обереги, що вже стало багаторічною традицією міста;

12:00 – зустріч у «Лоні зародження свята» . У сквері Дня вишиванки (вул. Кафедральна, 2) за участю викладачів та студентів історичного факультету ЧНУ згадають, як 20 років тому розпочиналася ця ініціатива;

15:00 – презентація «Вишивка на годинниках Kleynod» . У Чернівецькому центрі розвитку підприємництва (вул. Банкова, 3) представлять нову колекцію, що демонструє поєднання високих технологій та стародавніх орнаментів;

18:00 – прем'єра фільму «День Вишиванки – шлях до себе». Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука (вул. Головна, 140) запрошує на документальну стрічку від «Суспільне.Чернівці». Вхід лише за попередньою реєстрацією.

Мистецькі локації та виставки

У туристично-інформаційному центрі на вул. Банковій відкриється виставка відтворених вишиванок видатних українців, зокрема Ольги Кобилянської та Івана Миколайчука. А в Чернівецькому обласному художньому музеї на Центральній площі працюватиме унікальна виставка «Вишитий шеврон-оберіг».

Додамо, що встановленню свята передувала акція «Всесвітній день вишиванки», яку в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. До цього спонукав її друг Ігор Житарюк, який прийшов на пару у вишиванці. Леся запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.