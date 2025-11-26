Штучне дерево встановлять традиційно на Соборній площі

У Чернівцях розпочали встановлювати новорічну ялинку. Штучне дерево встановлять традиційно на Соборній площі. На місце вже привезли металеві конструкції, повідомляє «Суспільне. Чернівці».

Цього року прикрашати ялинку планують 3D-гірляндами. Таке освітлення придбали кілька років тому, з міського бюджету на нові прикраси гроші не витрачатимуть.

Також, згідно з розпорядженням міського голови Романа Клічука, через підготовку до різдвяних та новорічних свят повністю перекриють рух для авто:

з 25 листопада до 6 січня на ділянці вулиці Героїв Майдану від вулиці Кафедральної до вулиці Євгена Гакмана;

з 6 грудня до 7 грудня на Соборній площі – на ділянці з одностороннім рухом від вулиці Героїв Майдану до вулиці Івана Франка.

Окрім того, у цей період там буде заборонено паркуватися. Це контролюватиме міська інспекція з паркування. Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях ялинку на Соборній площі встановили у 2024 році. До того прикрашали менші ялинки у парках, а на площі Філармонії розміщували фотозону.