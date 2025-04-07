Працівницю податкової затримали на гарячому під час отримання другої частини хабаря

У Чернівцях 33-річну працівницю головного управління Податкової служби викрили на вимаганні хабаря в розмірі понад 3 тис. доларів. Посадовиця вимагала гроші в підприємця, військовослужбовця ЗСУ за викреслення його фірми з статусу «ризикованих» та розблокування податкових накладних. Жінку затримали під час отримання другої частини хабаря.

Спецоперацію з виявлення працівниці, яка вимагала неправомірної вигоди, провели працівники поліції спільно з СБУ. Правоохоронці встановили, що наприкінці листопада 2024 року одне із приватних підприємств області податківці віднесли до «ризикових» та заблокували податкові накладні, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 7 квітня.

«Блокування податкових накладних перешкодило подальшій діяльності фірми. Тому директор підприємства, який наразі перебуває на військовій службі, попросив знайомого дізнатися причини такого рішення», – зазначили в поліції Буковини.

Друг підприємця після спілкування з працівниками податкової порадив йому зателефонувати до 33-річної головної державної інспекторки одного відділу головного управління ДПС в Чернівецькій області. Посадовиця запевнила буковинця, що за виключення підприємства з «ризикових» та розблокування податкових накладних необхідно передати гроші. Вони домовилися зустрітися особисто, а під час зустрічей податківиця запевнила, що вирішить питання за 1500 доларів та 1500 євро.

Правоохоронці затримали жінку «на гарячому» 3 квітня у Чернівцях, безпосередньо під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі слідчі поліції повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Працівниці податковій загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.