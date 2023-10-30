У квартирі газовики зафіксували витоки газу

У Чернівцях вранці 30 жовтня стався вибух газу у квартирі. Постраждало двоє людей, їх з важкими опіками доправили до місцевої лікарні. За попередньою версією, надзвичайну ситуацію спричинила несправна пічка, яка була вмонтована у помешканні.

Уранці, 30 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у провулку Буковинський стався вибух у житловому приміщенні. На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та правоохоронці.

«Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції, вибухотехніки, співробітники ДСНС та газової служби. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність газового обладнання в будинку. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини надзвичайної ситуації», – повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області в понеділок, 30 жовтня.

Унаслідок вибуху двоє жителів оселі – 77-річний чоловік та 69-річна жінка, отримали опіки різних ступенів. Жителів Чернівців екіпаж швидкої медичної допомоги госпіталізував до лікарні в реанімаційне відділення.

За повідомленням «Чернівцігаз», провівши обстеження, газовики зафіксували витоки газу на конусних кранах, які розташовані біля пічки. Працівники газової служби тимчасово припинили газопостачання до семи квартир в будинку.