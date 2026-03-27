Під час падіння гілки водій був у салоні авто та зазнав сильного стресу

Комунальне підприємство Чернівців «Трест зеленого господарства та ПЗР» має відшкодувати водію 60 тис. грн за пошкоджений автомобіль, на який впала гілка. Про це повідомив Чернівецький апеляційний суд в п’ятницю, 27 березня. Інцидент трапився у липні 2025 року в центрі міста. У суді КП не змогло довести, що пошкодження автомобіля сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

У липні 2025 року на перехресті вулиць Кафедральної та Головної під час негоди на автомобіль впала гілка дерева. Авто зазнало сильних пошкоджень, а власник транспорту – викладач Чернівецького національного університету Віталій Яремчук – отримав психологічний шок, повідомляв тоді «Молодий буковинець». Чернівчанин подав заяву до суду, щоб стягнути завдану моральну та матеріальну шкоду. Згідно з висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи, вартість ремонту авто становила 43 356 грн.

Також у суді Віталій Яремичук просив стягнути з КП 10 тис. грн моральної шкоди, оскільки в момент падіння гілки він був у салоні авто та зазнав сильного стресу. Чернівецький районний суд Чернівців 8 грудня 2025 року задовольнив позов чоловіка.

Комунальне підприємство не погодилося з рішенням і подало апеляційну скаргу. Захисник КП наполягав на тому, що вини підприємства у падінні гілки немає. Аргументував це тим, що дерева у місті не були передані на баланс КП, а тому підприємство не є належним відповідачем у цій справі. Також наполягав на тому, що падіння гілки сталося внаслідок грози та сильних поривів вітру, тобто через обставини непереборної сили, що виключає відповідальність КП.

Однак колегія суддів Чернівецького апеляційного суду відхилила аргументи представника комунального підприємства, оскільки, за рішенням Чернівецької міської ради, зелені насадження комунальної власності (розташовані вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах та на алеях) закріплені за підприємством на праві господарського відання. Також КП не довело факт форс-мажорних обставин. Окрім того, синоптики того дня не кваліфікували грозу як стихійне лихо чи надзвичайну подію.

Чернівецький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу комунального підприємства, а рішення Чернівецького районного суду Чернівців лишив без змін. КП має заплатити 60,7 тис. грн майнової та моральної шкоди, судових витрат та витрат на експертизу.