Ялинки продають на 14 майданчиках

У Чернівцях на 14 майданчиках вже почали продавати офіційно зрубані ялинки з лісових господарств області. Деревця продаватимуть на територіях звичних для містян ринків, а також на вулицях мікрорайонів. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Чернівців Романа Клічука.

Ялинки можна офіційно придбати на таких локаціях:

вулиця Петра Сагайдачного, 24 та 33;

вулиця Йозефа Бурга, 1, 4, 6;

на розі вулиць Руської та Зеленої, стоянка перед ринком на вулиці Зеленій, 6А;

на розі вулиць Сергія Скальда та Небесної Сотні (торговий ряд та літні майданчики ринку «Буковинський», прилегла територія);

вулиця Романа Шухевича, 8А (стоянка МКП «Газкомплектприлад»);

проспект Незалежності, 111, вулиця Небесної Сотні (відрізок тротуару від проспекту Незалежності, 111 до входу в магазин Torba на вулиці Небесної Сотні, 14);

на розі вулиць Головної та Ентузіастів;

вулиця Ентузіастів – провулок Ентузіастів (окрім території дитячого майданчика);

вулиця Руська, 248 (від зупинки громадського транспорту до заїзду до будинку на вулиці Руській, 248Б);

вулиця Руська, 250А (стоянка мікроринку);

вулиця Головна, 265А (частина стоянки ТРЦ DEPO't);

вулиця Мізунського, 1 (прилегла до будівлі частина тротуару);

вулиця Хотинська, 45Г (поруч парковка з магазином).

Ялинки продаватимуть з 7:00 до 20:00, а щоденне прибирання та вивезення сміття після завершення торгівлі має бути не пізніше 21:00.

У міській раді Чернівців також зазначили, що на зрізі кожного дерева має бути штрих-код лісового господарства, де дерево виростили. Така ялинка є офіційно зрубаною. Також підприємці, які продають хвойні, повинні мати накладну з лісництва та дозвільні документи на торгівлю.