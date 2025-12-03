У Чернівцях визначили офіційні майданчики для продажу різдвяних ялинок
Купити ялинку можна буде до 31 грудня 2025 року
У Чернівцях на 14 майданчиках вже почали продавати офіційно зрубані ялинки з лісових господарств області. Деревця продаватимуть на територіях звичних для містян ринків, а також на вулицях мікрорайонів. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Чернівців Романа Клічука.
Ялинки можна офіційно придбати на таких локаціях:
- вулиця Петра Сагайдачного, 24 та 33;
- вулиця Йозефа Бурга, 1, 4, 6;
- на розі вулиць Руської та Зеленої, стоянка перед ринком на вулиці Зеленій, 6А;
- на розі вулиць Сергія Скальда та Небесної Сотні (торговий ряд та літні майданчики ринку «Буковинський», прилегла територія);
- вулиця Романа Шухевича, 8А (стоянка МКП «Газкомплектприлад»);
- проспект Незалежності, 111, вулиця Небесної Сотні (відрізок тротуару від проспекту Незалежності, 111 до входу в магазин Torba на вулиці Небесної Сотні, 14);
- на розі вулиць Головної та Ентузіастів;
- вулиця Ентузіастів – провулок Ентузіастів (окрім території дитячого майданчика);
- вулиця Руська, 248 (від зупинки громадського транспорту до заїзду до будинку на вулиці Руській, 248Б);
- вулиця Руська, 250А (стоянка мікроринку);
- вулиця Головна, 265А (частина стоянки ТРЦ DEPO't);
- вулиця Мізунського, 1 (прилегла до будівлі частина тротуару);
- вулиця Хотинська, 45Г (поруч парковка з магазином).
Ялинки продаватимуть з 7:00 до 20:00, а щоденне прибирання та вивезення сміття після завершення торгівлі має бути не пізніше 21:00.
У міській раді Чернівців також зазначили, що на зрізі кожного дерева має бути штрих-код лісового господарства, де дерево виростили. Така ялинка є офіційно зрубаною. Також підприємці, які продають хвойні, повинні мати накладну з лісництва та дозвільні документи на торгівлю.