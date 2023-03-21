Роботу з реконструкції площі Центральної у Чернівцях розпочнуть після перемоги

Чернівецька міськрада визначила переможців всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою площі Центральної. Архітектурна майстерня Олега Пікущенка, колектив авторів з Чернівців, Києва та Дніпра отримає 120 тис. грн за переможний проект, який обрали із 24 поданих на конкурс робіт. Разом з тим, у мерії Чернівців наголошують, що проект реконструкції Центральної площі не є остаточним, на частину простору, де планують облаштувати місце пам’яті, оголосять додатковий конкурс.

Як у понеділок, 20 березня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради, загалом на участь у конкурсі зареєструвались 44 авторські колективи з Чернівців, Києва, Львова, Дніпра, Полтави, Харкова, Рівного, Івано-Франківська та інших міст. На розгляд журі було подано 24 архітектурні проекти.

«Переможцем конкурсу обрано проект збірного авторського колективу з Чернівців, Києва та Дніпра. Це Архітектурна майстерня Олега Пікущенка: Олег Пікущенко, Оксана Пікущенко, Катерина Пікущенко-Степанова; студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA: Максим Коцюба, Олександра Кривцова, Максим Лисогора, Олександр Прохоров, Світлана Конопльова, Марія Андрієнко; Микола Каблука та команда Expolight. Консультанти проекту з транспортного моделювання ТОВ "Про мобільність". Проект-переможець отримує грошову винагороду у розмірі 120 тис. грн», – зазначили у міськраді.

Заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк наголосив, що проект не є остаточним і він не затверджений. Також він додав, що у майбутньому Центральна площа має бути пішохідною зоною. Вся площа для забезпечення інклюзивного доступу буде без сходів. «Конкурсною пропозицією проїзд передбачається тільки для громадського транспорту. Однак розуміємо, що допоки не вирішимо питання об’їзду, проїзд Головною перекривати передчасно», – зазначив Василь Зазуляк.

«Це довгий процес та досить складний проект. Він серйозно вплине на звичне життя Чернівців. Вже зараз готуємо всі необхідні документи, щоб далі розуміти: скільки грошей потрібно та які є нюанси. Реконструкцію ж плануємо розпочати після нашої перемоги», – додав він.

Наразі з усіма проектами реконструкції, які були подані на конкурс, мешканці Чернівців можуть ознайомитися у центрі Миколайчука.