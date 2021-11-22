Під час ліквідації пожежі в квартирі багатоповерхівки у Червонограді виявили тіло 60-річного чоловіка. Пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло зранку о 05:49 у понеділок, 22 листопада.

«Мешканці будинку повідомили про те, що в квартирі може знаходитись чоловік. Не гаючи часу рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на пошуки джерела загорання. Під час проведення розвідки задимленої квартири в одній з кімнат було виявлено чоловіка», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Наразі встановлюють причини пожежі

Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам, які констатували його смерть. Загиблим виявився власник квартири, чоловік 1961 року народження.

Пожежу ліквідували о 06:16. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 м2. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлює поліція.