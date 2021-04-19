Червоноградські поліцейські затримали 20-річного хлопця, який під час конфлікту ножем поранив 37-річного знайомого. Потерпілий помер в швидкій дорогою в лікарню.

Інцидент трапився у суботу, 17 квітня, в одному з сіл Червоноградського району.

«Близько третьої години ночі між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої молодший завдав старшому кількох ударів ножем у живіт, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той, незважаючи на зусилля медиків, помер», — повідомили у поліції Львівщини.

37-річний потерпілий помер у машині швидкої допомоги. Про завдані йому ножові поранення медики повідомили у поліцію.

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний житель району віком 20 років, його затримали. За ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.