У суботу, 27 січня, у селі Волсвин Червоноградського району виникла пожежа у двохповерховому житловому будинку. Внаслідок загорання загинув 70-річний чоловік.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, об 11:24 до рятувальників надійшов виклик про пожежу в одному з будинків села Волсвин. На момент прибуття надзвичайників з вікон двоповерхівки вибивався дим. Рятувальники загасили вогонь о 11:50.

На місці займання надзвичайники виявили тіло власника 1953 року народження. Ймовірно, пожежу спричинив недопалок, який призвів до загорання ліжка.

У будівлі через пожежу знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м2, вогонь пошкодив стіни на площі 12 м2 та стелю на площі 8 м2, але врятовано житловий будинок.