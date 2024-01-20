Рятувальники ліквідували пожежу у Раві-Руській 20 січня 2024 року

Рятувальники ліквідували пожежу у багатоквартирному будинку Рави-Руської. Під час гасіння пожежі з приміщення евакуювали 12 людей. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що травмованих немає.

«20 січня о 13:35 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у місті Рава-Руська Львівського району. Займання виникло на даху житлового будинку по всій площі. Орієнтовна площа пожежі – 900 м2», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Наразі причини займання невідомі. Пожежу вдалось загасити приблизно о 16:30. До гасіння залучили 49 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.