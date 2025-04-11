Російські військові відпочивають у дитячому таборі «Артек» у Криму

У дитячому таборі «Артек», що розташований у окупованому Криму, відпочивають російські військові, які брали участь у війні проти України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, у окупованому дитячому таборі відпочили щонайменше 30 російських військових. Всі вони брали участь у війні проти України. Окупанти відпочивають у таборі «Артек» у межах так званої програми «перезавантаження».

«Поки українських дітей депортують, русифікують і позбавляють права на освіту й безпеку – вбивцям створюють комфорт і “атмосферу для відновлення”», – наголосили у Центрі національного спротиву.

Додамо, що росіяни також використовують табір для «перевиховання» дітей. На його базі окупанти часто влаштовують мілітаризовані заходи.

Зауважимо, що у жовтні 2024 року стало відомо, що в окупованому росіянами дитячому таборі «Артек» протягом трьох тижнів відпочивали діти з Німеччини. Також, ймовірно, у таборі відпочивали діти з Фінляндії та Франції.

Міжнародний дитячий центр «Артек» розташований поблизу кримського селища Гурзуф. Табір був заснований у 1925 році. У 2014 році росіяни захопили табір на окупованому півострові. За даними ДБР, у цьому окупантам допоміг український правоохоронець, який охороняв будівлю табору та перейшов на ворожу сторону.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору «Артек» в анексованому Росією Криму.