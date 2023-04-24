Відтепер у застосунку «Дія» можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна для всіх користувачів, які досягли 14 років, повідомило в понеділок, 24 квітня, Міністерство цифрової трансформації.

Для того, щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно у застосунку перейти в розділ «Послуги», вибрати «Довідки та витяги», а далі – «Витяг про відсутність судимості». Після цього вибрати тип та мету запиту, заповнити дані про себе та надіслати запит.

Як пояснили в Мінцифри, якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично – він одразу надійде на телефон.

Зауважимо, якщо отримання витягу про несудимість для вас недоступне – оновіть застосунок з Google Play або App Store. Нову послугу Міністерство цифрової трансформації реалізувало спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Європейського Союзу в межах проекту EU4DigitalUA.

Нагадаємо, що з 10 травня через «Дію» в тестовому режимі уряд почне виплачувати гроші власникам пошкодженого або зруйнованого війною житла.