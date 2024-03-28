Затриманому загрожує довічне ув'язнення

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського агента. Ним виявився 22-річний місцевий житель, який намагався скоригувати ракетні удари по ТЕС та військовому госпіталю. Про це у четвер, 28 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Російського агента співробітники СБУ затримали, коли той проводив розвідку біля військового госпіталю. Чоловік намагався встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу. Отримані відомості разом з координатами об’єкта російський агент планував передати ФСБ через анонімний чат у месенджері. За даними СБУ, цю інформацію окупанти планували використати для підготовки ракетного удару.

Листування затриманого із росіянами

Крім того, за вказівкою ФСБ, дніпрянин фотографував місцеву ТЕС та прилеглу територію. За допомогою фото росіяни планували дізнатися технічний стан об’єкта, щоб врахувати це при підготовці нової серії повітряних атак.

«Співробітники СБУ покроково задокументували не тільки розвідувальну активність агента ФСБ, але й встановили особу його російського куратора. Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, житель Дніпра був активним користувачем російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку, так він потрапив до уваги спецслужб окупантів. Росіяни завербували чоловіка у лютому 2024 року.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також банківську картку з російськими грошима, які він отримував за співпрацю.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.