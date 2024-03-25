Маркером успішності роботи СБУ Василь Малюк називає кількість викритих агентурних мереж

Служба безпеки України після повномасштабного вторгнення Росії посилила напрям контррозвідки, щоб переграти російські спецслужби. Завдяки цьому вдалось викрити 47 російських агентурних мереж.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV в ефірі марафону «Єдині новини» у понеділок, 25 березня.

«Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни», – зазначив Василь Малюк.

Лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких у тому числі були залучені і окремі народні депутати, і представники Сил оборони.

«47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держрадників за підозрами затримано з початку війни. І понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж, для вашого розуміння, - це справжні гадюшники на тілі України. Це негідники які працювали на ворога, і сьогодні ми виявляємо не одноосібних держрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий нами в боротьбі з організованою злочинністю», – повідомив Малюк.

Голова СБУ також розповів про агентурні мережі, в яких діяли депутати Олександр Дубінський і Андрій Деркач.

«Це агентурна мережа, де діяли окремі нардепи. І Дубінський, і Деркач. І курував її перший заступник ГРУ ГШ генерал-лейтенант Алєексєєв, який є уродженцем Вінничини і любить борщ, сало і цибулю, але працює на ворога і координує діяльність ворожих спецслужб на території України. 9,5 млн доларів він особисто видав резиденту на псевдо Ветеран, який сьогодні ув’язнений у нас, який детально дав покази, пройшов всі поліграфи», – розповів Василь Малюк.

Василь Малюк наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ – це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.

За словами голови СБУ, значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігор, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Василь Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу у Київській області, яка проходила курси операторів бойових дронів і готувала диверсію зі знищення системи ППО Patriot за завданням ФСБ РФ. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.

«Найбільша агентурна мережа була в Миколаївській області та нараховувала 13 осіб», – повідомив Малюк додавши, що попереду багато сюрпризів від СБУ для ворога.

Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.