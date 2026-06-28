Хлопець зник у воді біля села Городниця

На Коломийщині тривають пошуки 17-річного хлопця, який, ймовірно, потонув у річці Дністер. Про це повідомило ГУ ДСНС в Івано-Франківській області в неділю, 28 червня.

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Хлопець зник у воді поблизу села Городниця Коломийського району ввечері 27 червня.

Рятувальники обстежили ділянку річки в районі ймовірного утоплення та вниз за течією. Також на відстані близько 500 м нижче місцеві мешканці організували додатковий пост спостереження.

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Під час пошукової операції поверхню річки обстежували за допомогою БпЛА на ділянці до 2,5 км, водолази перевірили близько 3150 м2 дна, а також проводилося візуальне обстеження берегової лінії рятувальниками, поліцією та місцевими мешканцями, додали в ДСНС.

До пошуків хлопця залучені рятувальники, водолази, гірські рятувальники, психолог ДСНС, поліція та місцеві жителі. Також працюють водолази мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів».

За даними рятувальників, на місці трагедії працюють 46 людей, п’ять одиниць техніки, два човни, катамаран і безпілотник. Станом на ранок неділі, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи тривають.