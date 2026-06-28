В озері на Львівщині потонув 15-річний підліток. Трагедія трапилася в селі Заводське Буської громади.

Як інформують у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, повідомлення про те, що в озері втопився хлопець, надійшло 28 червня близько 1 ночі. Загиблий – місцевий мешканець 2011 року народження.

Нагадаємо, в озері у селі Ражнів біля Бродів потонула 17-річна дівчина, а в Новояворівську – 14-річний хлопець.

Перелік безпечних для купання водойм ZAXID.NET наводив тут.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати