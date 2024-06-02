Скандал розгорівся у Долинському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім»

Під час святкування Міжнародного дня захисту дітей вихованцям Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» на Івано-Франківщині роздали м’які іграшки «Гусь-обіймусь», а після завершення урочистостей кількох батьків попросили повернути іграшки. Про інцидент розповіло видання «Курс».

Служба у справах дітей Івано-Франківської ОДА повідомила, що святкування відбулося за сприяння ОДА, підтримки громадських, благодійних організацій та фондів.

«Понад 100 вихованців центру соціальної підтримки дітей та сімей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей взяли участь у кількагодинній насиченій програмі, що подарувала море позитивних емоцій, незабутніх вражень, а це майстер-класи, спортивні розваги, рухливі ігри, аквагрим та смачне частування. Всі учасники заходу отримали подарунки», – зазначається у повідомленні.

Однак, як з’ясувалося, подарунки отримали не всі – у частини дітей їх після святкувань забрали.

«Як зрозуміти той факт, що дітям сьогодні під час заходу роздали іграшки («Гусь-обіймусь») від спонсорів, а після свята прийшли і у всіх забрали їх? Пишу особисто за свою дитину, яка проходить реабілітацію в даному центрі як дитина-інвалід з дитинства. Спершу нас запросили на свято, потім роздали іграшки, а в кінці їх забрали! Популізм чистої води! Чи День захисту дітей не стосується дітей з інвалідністю?», – написав у коментарі під дописом батько однієї з вихованок закладу, 4-річної Настусі Віталій Кульпа.

Директорка «Теплого дому» Наталія Куцалаба відповіла, начебто це питання було попередньо обговорено з батьками.

«Іграшки залишені в закладі для того, щоб ваші діти з радістю, захопленням та мотивацією, що їх там чекає улюблена іграшка, приходили в центр, а носити їх туди-сюди заборонено», – виправдовується Куцалаба.

Та батьки переконують, що таку версію Куцалаба вигадала, коли про інцидент стало відомо у соцмережах.

У центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» постійно проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. На реабілітацію приходять дітки з інвалідністю – їх щодня батьки привозять і забирають.

Як розповів Віталій Кульпа, саме у дітей з інвалідністю після свята забрали іграшки, пояснюючи це тим, що мають везти їх в інший заклад. «Кожен з нас має можливість купити дитині того гуся-обіймуся, але для чого було нас запрошувати, давати та забирати іграшки? Це дуже низько», – відзначає Віталій.

За його словами, напередодні батьків з дітками запросили на свято. «Попередньо сказали представники цього заходу, що, мовляв, ви самі мусите купити своїм дітям подарунки, те, що вважаєте за потрібне, а ми їх вже вручимо на святі. Тобто ми самі купляємо, вони для галочки, за наші кошти, вручають», – розповів Віталій.

На святкуванні ведуча оголосила, що всіх діток очікують подарунки від спонсорів, під музику дітям почали роздавати іграшки, а коли свято закінчилося, підійшли до частини батьків і попросили їх повернути. Відтак, за словами Віталія, зі свята з цими іграшками йшли діти, які не мають стосунку до «Теплого дому». Крім того, батьки самі організували для діток солодкий стіл, а ігри та майстер-класи буди передбачені лише для тих діток, які проживають в закладі.

«Тобто, якщо для наших дітей не було нічого передбачено, то навіщо їх запрошувати? Казали: приїжджаєте, багато спонсорів, все буде круто… Це було дійсно круто, але для інших дітей», – додав Віталій Кульпа.

У Службі у справах дітей Івано-Франківської ОДА на прикрий інцидент не відреагували. Щоправда, до дружини Віталія телефонували працівники «Теплого дому» і вмовляли, щоби її чоловік прибрав з соцмереж коментарі.