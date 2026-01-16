Нападник поранив ножем поліцейського

У Дрогобичі на Львівщині 45-річний мешканець Полтави поранив ножем в обличчя 35-річного поліцейського. Інцидент стався, коли поліцейський приїхав на виклик дружини нападника про домашнє насильство. Загрози життю пораненого немає, за скоєне нападнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як розповіли у п’ятницю, 16 січня у поліції Львівщини, подія сталася в Дрогобичі в новорічну ніч. На оперативну лінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно, вчинив з нею конфлікт, нецензурно лається та погрожує фізичною розправою.

За місце події виїхала мобільна група реагування на домашнє насильство – інспектор сектору реагування патрульної поліції та дільничний інспектор.

«У помешканні правоохоронці виявили кривдника – 45-річного жителя Полтави, який разом з сім’єю тимчасово мешкає у Дрогобичі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та під час встановлення обставин завдав одному з поліцейських удару ножем в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі повідомили нападнику про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу та в домашньому насильстві (ч.2 ст.345 та ст.126-1 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.