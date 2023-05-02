Водія мотоцикла Kawasaki Ninja госпіталізували до лікарні

У понеділок, 1 травня, у Дрогобичі сталася аварія, у якій постраждав 22-річний мотоцикліст. Як повідомила прес-служба поліції зіткнулися автомобіль Lexus RX300 та мотоцикл Kawasaki Ninja 400R.

Аварія сталася близько 17:50, на вулиці Пилипа Орлика в Дрогобичі. За даними поліції, 53-річна водійка Lexus RX300, зіткнулася з мотоциклом Kawasaki Ninja 400R, яким керував 22-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та був доставлений де лікарні. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання для винуватця аварії, яке передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом.