Ексгумаційні роботи закінчили у пʼятницю, 26 вересня

У Дрогобичі ексгумували останки радянських військових на місці, де раніше був «вічний вогонь». За документами, там було поховано 135 тіл, насправді пошуківці ексгумували останки лише 20 людей, що свідчить про фальсифікацію кількості загиблих у 1944 році. Натомість на цій ділянці виявили давні артефакти минулих століть.

За інформацією відділу культури і розвитку туризму Дрогобицької міськради, кладовище радянських воїнів було розташоване біля перехрестя вулиць Самбірська та Івана Франка, його заклали у 1960-х роках. Повна назва меморіалу – «Кладовище, де поховані радянські воїни, полеглі в боях за визволення Дрогобича від німецько-фашистських загарбників в серпні 1944 року». Місце мало статус пам’ятки історії місцевого значення. Об’єкт також був відомий як «Вічний вогонь».

Міськрада отримала погодження МКСК на початок пошуково-ексгумаційних робіт. І у вересні працівники КП ЛОР «Доля» повністю дослідили територію військового кладовища. Там було лише кілька індивідуальних могил, решта – братські. Серед перших знахідок був розрубаний кістяк, який пошкодили в 1970-х роках при будівництві меморіалу.

«Відповідно до облікової документації, предметом охорони цього об’єкту культурної спадщини були 18 могил з надгробними плитами, де за архівними матеріалами поховано 135 осіб. Однак, за результатами проведених пошуково-ексгумаційних робіт, знайдено 20 людських останків (військових і цивільних)», – повідомили у міськраді.

Пошуківці КП ЛОР «Доля» ексгумували останки 20 людей (фото міськради)

На фальсифікації реальних цифр щодо кількості похованих радянських військових та їхніх особових даних наголосив ZAXID.NET і директор заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак, який досліджував документацію меморіалу.

«В реєстрі 1955 року фальсифікація записів в альбомі відбувалася такими швидкими темпами, що одному із "окупантів" Іванову-Саєнку Івану Олександровичу (8.09.1844-15.11.1945) був 101 рік, коли він загинув "от рук немецко-украинских националистов"», – написав Богдан Лазорак.

Як стверджує історик, кількість похованих повністю сфальсифікована радянською пропагандою з метою масштабування подій серпня-вересня 1944 р. за рахунок боїв з УПА в околицях Підбужа, Сторони, Нагуєвич, Урожа: «Тіла окупантів, які не забрали з лісів через інтенсивні бої в Карпатах і підгірських селах між НКВС і УПА, не заховали на новоствореному радянському "кладбище", а тому зафіксовані імена та прізвища втрат просто дописували на стелах без тіл». При цьому до окремих могил підхоронювали по кілька осіб в різний час до 1947 року, зазначає Богдан Лазорак. Таким чином поховання ставали «братськими могилами» енкаведистів від куль УПА.

Водночас під час ексгумації науковці відкрили культурні шари минулих століть, у яких виявили понад 50 артефактів. Це фрагменти колоди із фундаментних кріплень, зрубна споруда доавстрійського періоду, вироби з гутного скла, фрагменти кераміки різного часу, кахлі, вироби зі шкіри, тари гуралень ХІХ - поч. ХХ ст., посуду, предмети побуту та військове спорядження, крейцер епохи Франка.

Давні артефакти, знайдені на ділянці радянського кладовища (фото зі сторінки Богдана Лазорака)

«​​Ця територія є давнім Лішнянським передмістям, куди сходилися торгівельні шляхи з часів Русі і Озиминської волості і аж до часів Юрія Котермака. Цілком можливо, що тут був передміський "поштамп", який у люстрації 1565 року фіксує місце для перепочинку коней, перекуття підков чи митного збору, або ж якась інша господарська робітня на постійно діючому місці принамні до часів австрійської касати у кінці XVIII ст.», – пояснив Богдан Лазорак.

Останки радянських військових перепоховають на міському кладовищі на вул. Пилипа Орлика. Що буде на оновленій площі, вирішить міська влада і громадськість.