Велосипедист від отриманих травм помер у лікарні

У середу, 24 червня, у місті Дрогобич на Львівщині водій легковика Renault Fluence тяжко травмував 76-річного велосипедиста. Постраждалий помер у лікарні.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, аварія сталася близько 16:20 у Дрогобичі на вул. Стрийській. 54-річний водій автомобіля Renault Fluence, мешканець Дрогобича, рухаючись в сторону центру міста, здійснив наїзд на 76-річного велосипедиста, також місцевого мешканця.

Урезультаті ДТП велосипедиста із політравмою та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у Дрогобицьку лікарню, де він помер.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.

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