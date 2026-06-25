У Дрогобичі водій легковика на смерть збив велосипедиста
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У середу, 24 червня, у місті Дрогобич на Львівщині водій легковика Renault Fluence тяжко травмував 76-річного велосипедиста. Постраждалий помер у лікарні.
За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, аварія сталася близько 16:20 у Дрогобичі на вул. Стрийській. 54-річний водій автомобіля Renault Fluence, мешканець Дрогобича, рухаючись в сторону центру міста, здійснив наїзд на 76-річного велосипедиста, також місцевого мешканця.
Урезультаті ДТП велосипедиста із політравмою та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у Дрогобицьку лікарню, де він помер.
Обставини ДТП встановлюють слідчі.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google