Водія однієї з автівок довелося деблокувати за допомогою спецтехніки

У четвер, 6 жовтня, о 23:14 рятувальники отримали повідомлення про ДТП з потерпілими в селі Бісковичі Самбірського району. Зіткнулися автомобілі «Opel Vivaro» та «Opel Corsa». Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія «Opel Corsa» – 21-річного чоловіка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія автомобіля «Opel Corsa», водійку та чотирьох пасажирів з автомобіля «Opel Vivaro», яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Самбірську центральну лікарню.

У ДТП постраждали шестеро людей. Фото ГУ ДСНС у Львівській області

У ліквідації наслідків ДТП взяли участь 5 рятувальників і одна одиниця спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.