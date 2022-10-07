Водійка не впоралась з керуванням позашляховика і перекинулась на бік

Ввечері четверга, 6 жовтня, у центрі Львова 40-річна водійка автомобіля Range Rover Sport не впоралась з керуванням та перекинула своє авто на бік, при тому зачепивши ще три припарковані поруч машини. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції, в автомобілі була дитина, вона не постраждала.

ДТП сталася близько 20:00 на вул. Донцова. 40-річна мешканка Київщини за кермом Range Rover Sport не впоралась з керуванням, зачепила бордюр і перекинулась на бік.

«Здійснила виїзд на тротуар, в результаті чого її автомобіль перекинувся та за інерцією зачепив автомобілі Volkswagen Tiguan, Daewoo Lanos та ЗАЗ. Всі автомобілі зазнали механiчних пошкоджень», – розповіли ZAXID.NET у поліції.

На місце приїздили рятувальники, вони відключали в машині акумулятори. До їхнього приїзду вибратися з перевернутого авто жінці та дитині допомогли перехожі. Рух вулицею Донцова кілька годин був перекритий. Близько 01:00 ночі працівники поліції та перехожі поставили Range Rover Sport назад на колеса.

За даними поліції, водійка була тверезою. Однак на неї склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Жінці загрожує штраф 340 грн або один рік позбавлення права керування авто.