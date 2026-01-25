На Вінниччині у ДТП загинули троє людей

На Вінниччині сталась смертельна аварія. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області.

Аварія трапилась у суботу, 24 січня, села Перекоринці. На дорозі зіткнулись автомобілі Renault, під яким керував 73-річний чоловік, та Skoda під керуванням 58-річного вінничанина.

« У результаті аварії Renault з’їхав у кювет, де відбулося подальше зіткнення з деревом, внаслідок чого троє пасажирів цього транспортного засобу загинули на місці поді», – йдеться у повідомленні поліції.

Водія Renault та ще двох пасажирів з травмами госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини аварії.

