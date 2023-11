У столиці Ірландії Дубліні ввечері у четвер, 23 листопада, сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу в центрі міста, внаслідок якого п’ятеро людей, у тому числі троє дітей, зазнали ножових поранень. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Протестувальники кидали у поліцейських пляшки та фаєри, підпалили кілька автобусів та поліцейський автомобіль.

Заворушення в ірландській столиці почалися за кілька годин після того, як біля дитячого садка на Парнелл-сквер-Іст у центрі міста чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих. У мережі розповсюдили інформацію, що нападник – уродженець Алжиру, але офіційного підтвердження цьому немає. У поліції відмовилися коментувати інформацію про національність злочинця.

Поліція затримала підозрюваного, у нього вилучили ніж завдовжки 25 см. Чоловік має поранення, яких, попередньо, отримав при затриманні.

Police have said a "complete hooligan lunatic faction driven by far-right ideology" is behind violent protests in Dublin after three young children were injured in a stabbing outside a primary school.



