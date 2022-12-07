У Дубні все опалення міста перевели на альтернативні газу джерела. Котельні працюють на трісці, а також пелетах і торфобрикетах. За словами міського голови, модернізувати котельні почали ще чотири роки тому у зв'язку з підвищенням вартості газу.

Як повідомив міський голова Дубна Василь Антонюк у коментарі «Інтерфакс-Україна», проект був задуманий приблизно чотири роки тому через зростання вартості газу. Аби не переплачувати за блакитне паливо, вирішили шукати альтернативні варіанти.

«Цього сезону у нас уже все опалення міста на альтернативних видах. Це, перш за все, тріска, а також пелети, торфобрикет, торфокрихта. Для цього ми перевели на біопаливо п'ять із восьми котелень міста. Дубно цей проєкт коштував приблизно 25 млн грн. Враховуючи реальну вартість природного газу, він окупиться через три-чотири роки», – зазначив Василь Антонюк.

Водночас газові комунікації не демонтовували. «Якщо за вікном буде нижче мінус 20, мінус 25 градусів, то ми будемо змушені підключити газ, тому що за таких температур це ефективніший інструмент підтримувати режим роботи мережі», – додав він.