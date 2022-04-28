Впродовж четверга, 28 квітня, частину двох районів Львова – Шевченківського та Залізничного, відімкнуть від газу на кілька годин. До 17:00 у мешканців не буде газу, тому що працівники «Львівгазу» будуть підключати та замінювати газопроводи у цій частині міста.

За інформацією міського департаменту житлового господарства та інфраструктури, замінювати та підключати газопроводи будуть у будинку №90 на вул. Шевченка, а також на перетині вулиць Юнаківа та Єрошенка. До 17:00 ремонтники мають встигнути це зробити і увімкнути львів'янам газ.

Відтак газ відімкуть у будинках за такими адресами:

вул. Шевченка, 17, 21-25, 31, 34, 38, 42, 77, 78, 80, 87, 87а, 90, 116, 120

вул. Шведській, 3

вул. Золотій, 8,11, 21, 42

вул. Клепарівській, 18, 25а, 35, 39а

вул. Єрошенка, 13, 14

вул. Базарній, 11, 20, 28

вул. Юнаківа, 9, 10

вул. Залізничній, 7, 19-25

вул. Бортнянського, 32

вул. Олени Степанівни, 33

вул. Чоловського, 2

вул. Стороженка, 22

вул. Братів Міхновських, 32а, 32б

вул. Левандівській, 14

вул. Комарова, 22

вул. Ветеранів, 11

вул. Яцкова, 13, 20б

вул. Раппорта, 8, 18

вул. Пстрака, 2

Також до 17:00 год. без газопостачання будуть будівля ШРП №85 на вул. Золотій, ГРП №6 на вул. Комарова, ПП «Вогнеборець» на вул. Залізничній, котельні на вул. Клепарівській та РБУ ПАТ «Львівгаз» на вул. Єрошенка.