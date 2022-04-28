У двох районах Львова тимчасово припинили подачу газу
Частина Шевченківського та Залізничного районів будуть без газу через підключення та заміну газопроводів
Впродовж четверга, 28 квітня, частину двох районів Львова – Шевченківського та Залізничного, відімкнуть від газу на кілька годин. До 17:00 у мешканців не буде газу, тому що працівники «Львівгазу» будуть підключати та замінювати газопроводи у цій частині міста.
За інформацією міського департаменту житлового господарства та інфраструктури, замінювати та підключати газопроводи будуть у будинку №90 на вул. Шевченка, а також на перетині вулиць Юнаківа та Єрошенка. До 17:00 ремонтники мають встигнути це зробити і увімкнути львів'янам газ.
Відтак газ відімкуть у будинках за такими адресами:
- вул. Шевченка, 17, 21-25, 31, 34, 38, 42, 77, 78, 80, 87, 87а, 90, 116, 120
- вул. Шведській, 3
- вул. Золотій, 8,11, 21, 42
- вул. Клепарівській, 18, 25а, 35, 39а
- вул. Єрошенка, 13, 14
- вул. Базарній, 11, 20, 28
- вул. Юнаківа, 9, 10
- вул. Залізничній, 7, 19-25
- вул. Бортнянського, 32
- вул. Олени Степанівни, 33
- вул. Чоловського, 2
- вул. Стороженка, 22
- вул. Братів Міхновських, 32а, 32б
- вул. Левандівській, 14
- вул. Комарова, 22
- вул. Ветеранів, 11
- вул. Яцкова, 13, 20б
- вул. Раппорта, 8, 18
- вул. Пстрака, 2
Також до 17:00 год. без газопостачання будуть будівля ШРП №85 на вул. Золотій, ГРП №6 на вул. Комарова, ПП «Вогнеборець» на вул. Залізничній, котельні на вул. Клепарівській та РБУ ПАТ «Львівгаз» на вул. Єрошенка.