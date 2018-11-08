У двох штатах США губернаторами стали американці українського походження

Пріцкер святкує перемогу на виборах губернатора

Американські демократи українського походження Джеред Поліс та Джон Пріцкер 6 листопада стали губернаторами штатів Колорадо та Іллінойс відповідно.

Джаред Полісє третім поколінням іммігрантів, що прибули в США з Польщі та України на початку 20-го століття. 43-річний член Демократичної партії також є першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти, пише «Голос Америки».

«Будучи настільки близьким до іммігрантського досвіду, я рішуче стаю на захист прав іммігрантів та біженців, звичайно враховуючи досвід євреїв до Другої світової війни, не так багато країн хотіли приймати єврейських біженців», - наголосив він.

Джеред Поліс Фото АВС

Представник Демократичної партії з 2009 року представляє свій штат у Конгресі, а до цього Поліс був підприємцем, засновником компаній BlueMountain.com і ProFlowers. Він і його партер виховують двох дітей, це також означає, що він перший батько - представник ЛГБТ у Конгресі.

Новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Джон Пріцкер, який походить із родини українських емігрантів.

«Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою громадою, що пережила Голокост», - пише Пріцкер на своїй офіційній сторінці.

Джон Пріцкер є одним з 11 мільярдерів родини Пріцкер, яка належить до 15 найбагатших сімей світу, статок якої оцінюється на 33,5 мільярда доларів.

Інавгурація Пріцкера відбудеться 14 січня і тоді він прийме повноваження в губернатора-республіканця Брюса Ронера.

Як повідомляв ZAXID.NET, на проміжних виборах у США Республіканська партія зберегла більшість у Сенаті, але втратила Палату представників.

На проміжних виборах 2018 року в США встановлено цілу низку рекордів: зафіксовано історичний максимум тих, хто голосував, загальна явка також близька до рекорду. Уперше губернатором Гуаму стала жінка - Лу Леон Герреро. Усього на виборах губернаторів перемогли щонайменше вісім жінок.