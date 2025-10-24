У новобудові по вул. Джохара Дудаєва загорілися покрівля та ліфтова шахта

У п’ятницю, 24 жовтня, виникла пожежа у новобудові по вул. Джохара Дудаєва в Івано-Франківську. Вогонь гасили понад 60 рятувальників, одна людина отримала травми.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 12:50.

«Загорілися будівельне риштування, ліфтова шахта та покрівля п’ятиповерхової новобудови. Загальна площа пожежі склала близько 1000 м². За попередньою інформацією, одна особа отримала травми», – зазначили в ДСНС.

О 13:43 пожежу локалізували, а через 15 хвилин – ліквідували. До гасіння пожежі залучили 64 рятувальників разом з колегами з міської аварійно-рятувальної служби та Центру безпеки села Хриплин, 17 одиниць техніки, 2 БпЛА. Що стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці.