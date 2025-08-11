Атомна електростанція розташована на березі Північного океану

У Франції медузи спричинили зупинку роботи однієї з місцевих атомних електростанцій. Через потрапляння тварин до насосних станцій на АЕС зупинили чотири виробничі блоки, повідомили у пресслужбі держоператора EDF у понеділок, 11 серпня.

За даними EDF, у ніч на неділю, 10 серпня, три виробничі блоки АЕС «Гравлін», розташованої у прибережному місті Гравлін біля протоки Па-де-Кале, автоматично припинили свою роботу відповідно до систем безпеки та захисту реактора. Крім того, вже вранці 11 серпня зупинився ще один блок.

«Ці зупинки сталися внаслідок масової та непередбачуваної присутності медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, розташованих у неядерній частині об'єктів. Вони не вплинули на безпеку об'єктів, безпеку персоналу чи навколишнє середовище», – повідомили у пресслужбі EDF.

Наразі тривають діагностика та заходи для безпечного перезапуску блоків АЕС. Ще два блоки зупинили для технічного обслуговування.

Зазначимо, всього на станції працюють шість блоків – тож через появу медуз припинила роботу вся станція. До слова, АЕС виробляє приблизно 6% усієї електроенергії й Франції. Її потужність – 5,4 ГВт.