У Франції розбився літак з парашутистами, 11 людей загинули
В авіатрощі загинули люди, які мали вперше стрибати з парашутами, а також інструктори та пілот
У неділю, 28 червня у Франції розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів. Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив, повідомило BFMTV із посилання на місцеву владу департаменту Мерт і Мозель.
За даними правоохоронців, авіакатастрофа сталася у Мерт-е-Мозелі на північному сході Франції. На борту перебували люди, які планували стрибати з парашутів та інструктори.
За попередніми даними, аварії зазнав цивільний літак Pilatus PC-6 зареєстрований у Німеччині. Він впав на дорогу поруч із місцевим супермаркетом.
Внаслідок аварії загинули всі 11 людей, які перебували на борту.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Відділення Ордену незалежних медсестер у Мерті та Мозелі повідомили, що внаслідок атаки загинули пʼятеро медсестер організації, які вперше стрибали з парашутів, а також пʼятеро інструкторів. Крім того, загинув пілот, який керував літаком.
Правоохоронці закликали мешканців категорично уникати району вулиці Сальвадора Альєнде, щоб не перешкоджати екстреним службам доступ до місця аварії.