За попередніми даними, у Франції впав цивільний літак класу Pilatus PC-6

У неділю, 28 червня у Франції розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів. Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив, повідомило BFMTV із посилання на місцеву владу департаменту Мерт і Мозель.

За даними правоохоронців, авіакатастрофа сталася у Мерт-е-Мозелі на північному сході Франції. На борту перебували люди, які планували стрибати з парашутів та інструктори.

За попередніми даними, аварії зазнав цивільний літак Pilatus PC-6 зареєстрований у Німеччині. Він впав на дорогу поруч із місцевим супермаркетом.

Внаслідок аварії загинули всі 11 людей, які перебували на борту.

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Відділення Ордену незалежних медсестер у Мерті та Мозелі повідомили, що внаслідок атаки загинули пʼятеро медсестер організації, які вперше стрибали з парашутів, а також пʼятеро інструкторів. Крім того, загинув пілот, який керував літаком.

Правоохоронці закликали мешканців категорично уникати району вулиці Сальвадора Альєнде, щоб не перешкоджати екстреним службам доступ до місця аварії.