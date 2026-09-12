У Франції зійшов з рейок пасажирський поїзд, майже пів сотні постраждалих
На борту перебували 180 пасажирів
У північній частині Франції з рейок зійшов пасажирський потяг. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 44 людини, повідомило 12 вересня BBC.
Інцидент стався увечері 11 вересня у регіоні Нормандія. Поїзд, який курсував між Руаном і Каном, зійшов з рейок за невідомих обставин.
Через сходження потяга перекинулися три вагони. На борту поїзда перебували 180 пасажирів.
FRANCE : DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN EN NORMANDIEНе пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) September 12, 2026
Un train reliant Rouen à Caen a déraillé à proximité de Cléon, faisant au moins 44 blessés dont une personne dans un état grave !
️ L'essentiel :
• L'accident : Le train de voyageurs transportant 180 personnes… pic.twitter.com/mXXNQmfsK4
Внаслідок аварії постраждали щонайменше 44 людини. 18-річну дівчину гелікоптером госпіталізували у критичному стані.
Аварія спричинила перебої в русі поїздів у цьому регіоні. На заміну ним пасажирах нададуть автобуси.
На місці аварії працювали 140 пожежників та інші аварійно-рятувальні групи.