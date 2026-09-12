Три вагони потяга перекинулися

У північній частині Франції з рейок зійшов пасажирський потяг. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 44 людини, повідомило 12 вересня BBC.

Інцидент стався увечері 11 вересня у регіоні Нормандія. Поїзд, який курсував між Руаном і Каном, зійшов з рейок за невідомих обставин.

Через сходження потяга перекинулися три вагони. На борту поїзда перебували 180 пасажирів.

FRANCE : DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN EN NORMANDIE



​ Un train reliant Rouen à Caen a déraillé à proximité de Cléon, faisant au moins 44 blessés dont une personne dans un état grave !



​️ L'essentiel :

• L'accident : Le train de voyageurs transportant 180 personnes… pic.twitter.com/mXXNQmfsK4 Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) September 12, 2026

Внаслідок аварії постраждали щонайменше 44 людини. 18-річну дівчину гелікоптером госпіталізували у критичному стані.

Аварія спричинила перебої в русі поїздів у цьому регіоні. На заміну ним пасажирах нададуть автобуси.

На місці аварії працювали 140 пожежників та інші аварійно-рятувальні групи.