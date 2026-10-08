Поліцейські вилучили залишки гранати, яка спрацювала

У четвер, 8 жовтня, у Бердичеві Житомирської області під час повітряної тривоги в укритті гімназії спрацювала навчальна граната. Як з’ясували правоохоронці, 11-річна учениця принесла до закладу дві навчально-тренувальні гранати та спробувала розібрати одну з них.

Повідомлення про ймовірний вибух у гімназії №17 надійшло до поліції 8 жовтня близько 11:00. За попередніми даними, школярка перебувала в укритті разом з іншими учнями та педагогами. Там вона почала розбирати один із принесених предметів, унаслідок чого піротехнічний засіб спрацював.

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На місце прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили залишки гранати, яка спрацювала, а також другу навчальну гранату. Станом на 14:00 ніхто з дітей чи працівників гімназії не звертався по медичну допомогу. Унаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Наразі поліція встановлює всі обставини події, зокрема з’ясовує, звідки у дитини взялися навчальні гранати.

Правоохоронці закликають батьків контролювати дозвілля дітей і не дозволяти їм брати до рук вибухонебезпечні або піротехнічні предмети.

Нагадаємо, 26 вересня у Шептицькому під час конфлікту з перехожими 36-річний військовослужбовець підірвав гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей, серед них 17-річна дівчина.