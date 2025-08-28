У Горіховому гаю створили майданчик для вигулу собак
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 серпня
У четвер, 28 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Виїзд чоловіків від 18 до 22 років. У пункті пропуску «Шегині» масового перетину кордону не фіксують.
- Ремонт завершать наприкінці вересня. Міст на Левандівці експлуатують з 70-х років, він давно потребував оновлення.
- Співфінансування з містом. У вересні стартує новий набір заявок на реставрацію історичних вікон і брам.
- Простір для собак. У Горіховому гаю створили спеціальний майданчик для вигулу чотирилапих.
