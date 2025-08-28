У четвер, 28 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Виїзд чоловіків від 18 до 22 років. У пункті пропуску «Шегині» масового перетину кордону не фіксують. Ремонт завершать наприкінці вересня. Міст на Левандівці експлуатують з 70-х років, він давно потребував оновлення. Співфінансування з містом. У вересні стартує новий набір заявок на реставрацію історичних вікон і брам. Простір для собак. У Горіховому гаю створили спеціальний майданчик для вигулу чотирилапих.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter