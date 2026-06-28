Мешканець Городка загинув на місці

У Городку вантажівка збила на смерть 58-річного пішохода. ДТП трапилася у суботу, 27 червня, близько 16:50 на вул. Авіаційній, 53. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

«Водій автомобіля MAN, мешканець с. Суходіл, (Бібрська ТГ) 1999 року народження, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

Загиблий – мешканець м. Городок 1968 року народження.

Як видно з оприлюдненої поліцією фото, чоловіка збив сміттєвоз «Ековей». Саме ця компанія вивозить побутові відходи у громаді.

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Обставини аварії встановлюють слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).