У Городку посадили 34-річного шахрая, який видурював гроші за начебто скоєні ДТП

Городоцький районний суд ув’язнив на 2,5 роки 34-річного уродженця Червонограда Дениса Сазоненка, який видурював у людей гроші, розповідаючи, що їхні родичі потрапили у ДТП. Загалом шахраю вдалося отримати таким методом 400 євро та 9 тис. грн.

Слідство довело, що Денис Сазоненко мінімум п’ять разів намагався отримати гроші, повідомляючи телефоном різним людям, що їхні родичі вчинили ДТП. Він представлявся або працівником поліції, який може «вирішити питання» за певну суму, або ж родичем, якому терміново потрібні гроші.

Вперше Сазоненко подзвонив мешканці Городка з вимогою перерахувати йому 5 тис. доларів для «вирішення питання» 23 листопада 2017 року. Жінка відповіла, що не має таких грошей і припинила спілкуватись з Сазоненком.

Наступного дня, 24 листопада, Сазоненко спробував видурити гроші у чотирьох людей. Усі дзвінки він здійснив у проміжку години з 11:00 до 12:00. При цьому у двох випадках шахраєві вдалося отримати від своїх жертв гроші. У першому випадку Сазоненко подзвонив мешканці села Оброшино і переставившись її племінником розповів, що вчинив ДТП і йому терміново потрібні 8 тис. грн. У подальшому жінка передала шахраю гроші для свого племінника. Того ж дня Сазозенку також вдалось видурити 400 євро та 1 тис. грн у 87-річної пенсіонерки для онука, який нібито потрапив у ДТП.

Ще у двох мешканців Городка Сазоненко намагався видурити 500 та 3000 доларів, однак вони не повірили в його історію про ДТП.

Дениса Сазозенка затримали того ж дня, 24 листопада, коли він заправляв автомобіль на АЗС. Під час засідання 7 березня 2019 року Сазоненко повністю визнав свою провину та розповів, що повернув постраждалим усі видурені гроші.

Суддя Городоцького суду Ангеліна Малахова-Онуфер визнала Дениса Сазоненка винним у шахрайстві та призначила йому два з половиною роки місяців ув’язнення.

Зазначимо, що такий вид шахрайства є доволі популярним в Україні. В основному аферисти телефонують літнім людям, часто посеред ночі, та розповідають про те, що у їхніх родичів неприємності. За залагодження усіх питань шахраї просять терміново передати їм гроші.