На Львівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складах. Пожежу гасили майже пʼять годин.

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла 21 листопада у одноповерховій будівлі на вул. Львівській у Городку. Рятувальники гасили пожежу майже пʼять годин.

«На момент прибуття вогнеборців будівля була охоплена вогнем. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації загорання. Через велике пожежне навантаження до робіт з пожежогасіння надзвичайники залучили роботизовану техніку», – повідомили в ДСНС.

Фото ДСНС

До гасіння залучили 45 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки, а також курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Також два пожежних роботи від ДСНС Львівщини та ЛДУБЖД.

Причини займання встановлюють фахівці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.