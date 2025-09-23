У середу, 24 вересня, у місті Вараш і селі Заболоття Рівненської області розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив міськвиконком. Про це повідомив міський голова Вараша Олександр Мензул.

Рішення про початок опалювального сезону у місті Вараш і селі Заболоття Вараського району ухвалили під час засідання міськвиконкому у понеділок, 22 вересня.

«Насамперед теплоносій буде подано до закладів дошкільної освіти, шкіл, медичних закладів, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів та пацієнтів», – написав Олександр Мензул.

Він також додав, що управлінські компанії та ОСББ самостійно вирішуватимуть, коли вмикати опалення у багатоповерхівках, орієнтуючись на потреби мешканців.

Додамо, що Вараська громада – зазвичай перша у Рівненській області за початком опалювального сезону через поруч розташовану Рівненську АЕС. Як уточнив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко, рішення про подачу тепла в кожному з районів області прийматимуть безпосередньо їхні керівники.